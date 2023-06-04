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Российская ДРГ второй раз за неделю пыталась проникнуть в Харьковскую область, - Генштаб

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Харьковская область, Воскресенье 04 июня 2023 19:27
Российская ДРГ второй раз за неделю пыталась проникнуть в Харьковскую область, - Генштаб Фото: россияне пытались попасть в Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские диверсионно-разведывательные группы второй раз за неделю пытались проникнуть на территорию Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба Украины.

"За эти сутки враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через ДК Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области", - сообщили в Генштабе.

Российская ДРГ второй раз за неделю пыталась проникнуть в Харьковскую область, - Генштаб

Ситуация с ДРГ

Напомним, что в среду, 31 мая, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона сообщил, что российская диверсионно-разведывательная группа, пытавшаяся проникнуть в Харьковскую область, отошла с потерями.

Председатель Харьковской ОВА отметил, что попытки прорыва ДРГ фиксируют постоянно. Так, он понимает, что оккупанты не оставили своих планов на захват Харькова и область или отдельных населенных пунктов, поэтому и пытается улучшить свое тактическое положение.

Отметим, что вражеские диверсанты периодически пытаются проникнуть на подконтрольную Украине территорию. Чаще всего такие случаи фиксируют в Херсонской, Харьковской и Сумской областях.

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