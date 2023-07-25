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Россия угрожает учителям на оккупированных территориях депортацией за отказ в сотрудничестве

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Вторник 25 июля 2023 21:08
Россия угрожает учителям на оккупированных территориях депортацией за отказ в сотрудничестве Фото: Россия грозит учителям на оккупированных территориях депортацией за отказ в сотрудничестве (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россияне угрожают депортацией украинским учителям на оккупированных территориях депортацией в случае, если они отказываются от сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, в оккупированной части Запорожской области оккупанты психологически давят на педагогов, отказавшихся работать на оккупационные власти.

Были зафиксированы случаи обысков в домах учителей, которые не пошли на работу в увлеченной "школе". Россияне искали доказательства сотрудничества с Силами Обороны Украины и угрожали депортацией в случае отказа сотрудничества с оккупационной администрацией.

Следует заметить, что на оккупированных территориях россиянам не хватает учителей для работы в подконтрольных им "школам" из-за отказа местных в сотрудничестве. Поэтому им приходится привозить учителей с территории РФ.

Депортация украинских детей

Как отмечала первая леди Украины Елена Зеленская, согласно данным социальных служб, Российская Федерация незаконно депортировала из Украины 19,5 тысячи детей. В частности, страна-оккупант утверждает о еще больших цифрах.

Стоит напомнить и о том, что именно по делу о депортации детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Недавно Украина выдвинула первые обвинения в депортации детей-сирот российскому политику и двум подозреваемым украинским коллаборантам.

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