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Россия удвоила атаки на востоке Украины после отступления из Херсона, - WSJ

Фото: Россия удвоила атаки на востоке Украины после отступления из Херсона (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Утрата Херсона стала серьезным ударом для России. Но это также освободило для РФ около 20 000 военнослужащих, которых могут перебросить на другие фронты, в том числе на восточную часть Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Украина готовится к новому наступлению там, поскольку войска из Херсона присоединяются к битве вместе с некоторыми из 300 000 человек, недавно мобилизованными в РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении, что только за пятницу зафиксировали около 100 обстрелов в Донецкой области.

"Никакого ослабления боевых действий или передышки не было", - заявлял он.

Возобновление внимания к восточному фронту восходит к действиям России после того, как в марте она была вынуждена отступить из Киевской области и северной части Украины. Тогда РФ заявила, что сосредоточится на захвате всего Донбасса. Этим летом после нескольких недель интенсивных артиллерийских обстрелов российские войска заняли города Северодонецк и Лисичанск, а также взяли под свой контроль почти всю Луганскую область.

Однако прибытие дальнобойной высокоточной артиллерии из США помогло украинским силам затормозить наступление. С наступлением зимы военные аналитики предполагают, что линия фронта может снова стать более статичной. Грязная и пасмурная погода поздней осенью может помешать использованию техники и дронов, а отсутствие листьев может обнажить войска. Тем не менее, замороженная земля и более ясное небо внутри зимы также могут помочь силам, имеющим соответствующее зимнее снаряжение, считают аналитики.

Россия до сих пор не заявляла о своей готовности уйти из Украины, а ее возобновившиеся попытки продвинуться на Донбассе говорят о том, что сейчас возможности для переговоров невелики. Военные аналитики говорят, что на командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина будут оказывать давление, чтобы добиться результатов на Донбассе после потери россиянами Херсона.

Напомним, что Россия перекидывает больше подразделений в Луганск. В области отмечаются случаи принудительного выселения гражданских для размещения оккупантов.

Также российские военные перекидывают отдельные подразделения своих войск из Херсонского направления в Луганскую область.

Российские войска, вероятно, перебросят войска в Донецкую область после оставленного правобережья Херсонской области для активизации операций вокруг Бахмута.

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