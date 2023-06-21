Россия с начала войны потеряла в Украине 4 тысячи танков

"С начала широкомасштабной агрессии Россия потеряла уже более 4000 танков. Каждый уничтоженный вражеский танк - шаг к нашей победе", - говорится в сообщении.

Потери русской армии

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 21 июня потери россиян в живой силе уже составили около 222 тысяч. Только за последние сутки Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 540 российских оккупантов и 9 танков.

Как заявил президент США Джо Байден, только под Бахмутом россияне потеряли более 100 тысяч убитыми и ранеными.

ВСУ начали контрнаступление в начале июня. За это время уволено несколько населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

В Пентагоне заявили, что Украину ждут тяжелые сражения с врагом, не исключаются потери. Однако украинские войска способны добиться успеха на поле боя.