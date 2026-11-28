С начала 2026 года россияне 62 раза атаковали украинские пищевые заводы, склады и логистические центры - это почти вдвое больше, чем за все предыдущие годы полномасштабной войны вместе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

Среди последних примеров вражеских ударов в ведомстве назвали повторную атаку на завод "Олейна" в Днепре, уничтожение производства компании "Королевский вкус" в Кировоградской области и повреждение резервуаров с 8 500 тоннами масла на предприятии Kernel.

В Минобороны также отметили, что работу пищевых предприятий останавливают и обстрелы энергетической и водной инфраструктуры, которые вместе являются элементами целенаправленной политики террора против гражданского населения.

В ведомстве подчеркнули, что нападения на гражданские объекты и использование голода как метода войны запрещены международным гуманитарным правом.

Фото: враг усилил удары по пищевым заводам и складам Украины (t.me/ministry_of_defense_ru)

Напомним, что ранее источники в Главном управлении разведки предупреждали, что Россия готовит удары по объектам пищевой промышленности Украины.

Эти планы явились очередным этапом воздушного террора со стороны страны-агрессора.