Главная » Новости » Война в Украине

Россия начала применять стратегический резерв в войне против Украины, - Зеленский

09:40 10.04.2026 Пт
Какие планы у врага?
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Россияне уже начали применять стратегический резерв на фронте. Об этом свидетельствует численность российской группировки на территории Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"За месяц мы уничтожаем такое же количество оккупантов, которое они мобилизуют, но при этом численность их группировки на территории Украины растет. То есть мы считаем, что они за счет привлечения военнослужащих из стратегического резерва увеличивают свою группировку", - рассказал Зеленский.

Глава государства отметил, что уже обсуждал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым как противодействовать врагу.

По его словам, такой шаг для россиян является рискованным и таким образом они ослабляют свои границы с другими странами, где для них "ситуация не простая".

Россия начала применять стратегический резерв в войне против Украины, - Зеленский

Фото: Зеленский заявил, что Россия начала применять стратегический резерв в войне против Украины (инфографика РБК-Украина)

Президент отметил, что россияне до конца апреля хотят оккупировать Дружковку, Константиновку и Покровск, что в Донецкой области. Однако для них это будет невозможно.

"Это невозможно, но они уже не впервые определяют какой-то срок и теперь поставили себе такой показатель. Я уже рассказывал о встрече с британской разведкой - у нас с ними доверительные отношения. Они тоже не видят возможностей для россиян это сделать", - добавил Зеленский.

Ситуация на фронте и потери врага

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия пытается усилить штурмовую активность на фронте, однако лишь несет еще большие потери. Кроме того, россияне сорвали собственные дедлайны в трех областях.

Так, российская армия только за март потеряла более 35 тысяч солдат. Огромное количество вражеских солдат было обезврежено с помощью дронов.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что в марте на 29% вырос показатель общих потерь личного состава российской армии, нанесенных подразделениями беспилотных систем ВСУ.

Ранее сообщалось, что кроме Днепропетровщины, Россия планирует создать новую буферную зону и в приграничье с Украиной - в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.

