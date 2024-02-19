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Россия начала вербовать женщин в тюрьмах на должности штурмовиков, - СМИ

Архивное фото: Россия начала вербовать женщин в тюрьмах на должности штурмовиков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Минобороны России начало вербовать женщин в тюрьмах и предлагает им отправиться на войну против Украины в качестве штурмовиков или снайперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Важные истории".

Отмечается, что россияне вербуют на войну заключенных женской исправительной колонии №2 в поселке Ульяновка Ленинградской области.

По словам бывших заключенных, представители Минобороны России приходили в колонию несколько раз, начиная с осени прошлого года. Женщинам предлагали контракт на год, в частности как снайперам и штурмовикам. По плану обучение должно было длиться два месяца, а после окончания контракта им предусмотрено помилование.

Первый случай вербовки женщин в колонии

Издание пишет, что от 20 до 50 женщин согласились, но никого из них из колонии пока не забрали. 

"Одна из женщин решила поехать снайпером, но, прождав около трех месяцев, отказалась: думала, что быстро увезут, а теперь ей остается сидеть меньше года", - пишут журналисты.

Собеседница "Важных историй" пыталась отговорить своих знакомых в колонии по телефону, говорила женщинам, что их будут использовать как пушечное мясо. Издание подчеркнуло, что это первый известный нам конкретный случай вербовки женщин-заключенных.

РФ вербует женщин для войны против Украины

Осенью британская разведка сообщала, что поддерживаемая государством и связанная с военной разведкой российская частная военная компания "Редут" вербует женщин для отправки на фронт.

Позже руководитель фонда "Русь сидячая" Ольга Романова рассказала, что ЧВК "Вагнера" начала вербовку женщин-заключенных в российских тюрьмах.

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