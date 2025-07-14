Россия строит бункеры для самолетов после операции "Паутина", - ISW

Спутниковые снимки, полученные украинской организацией Frontelligence Insight от 7 июля демонстрируют, что на авиабазе "Халино" в Курской области российские военные построили около 10 укрепленных бункеров, покрытых слоем грунта, 12 бетонных сооружений бункерного типа без грунтового покрытия, а также восемь ангароподобных зданий, размещенных на перроне.

Аналогичную информацию подтвердили сделанные 27 июня спутниковые снимки Planet Labs.

Кроме того, по данным Frontelligence, спутниковые снимки от 9 июля свидетельствуют, что на авиабазе Саки в оккупированном Крыму российские военные возвели два бетонных сооружения бункерного типа.

Снимки Planet Labs от 7 июля также демонстрируют наличие бетонных укрытий для самолетов.

В то же время, как отмечает Frontelligence, по состоянию на 9 июля на авиабазе Джанкой в оккупированном Крыму не зафиксировано никакой строительной активности.

Обломки не убраны

Организация также сообщает, что недавние спутниковые изображения продемонстрировали обломки самолетов, которые до сих пор остаются на авиабазе "Белая" в Иркутской области и на авиабазе "Оленья" в Мурманской области - на двух объектах, которые были поражены украинскими дронами во время операции "Паутина".

Российские чиновники и военные блогеры неоднократно критиковали российское руководство за неспособность обеспечить защиту военной инфраструктуры от ударов ВСУ дронами в течение всего периода полномасштабного вторжения.

"Не исключено, что Россия начала сооружать защитные укрытия на своих авиабазах только после трех лет войны в ответ на украинскую операцию "Паутина"", - констатируют в ISW.