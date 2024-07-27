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Россия опасается победы Харрис на выборах президента США, - WP

Суббота 27 июля 2024 05:34
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Россия опасается победы Харрис на выборах президента США, - WP Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Внезапные перемены в политике США стали ударом для многих представителей элиты РФ, которые следят за отношениями между Москвой и Западом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По мнению аналитиков, а также действующих и бывших российских чиновников, отказ президента США Джо Байдена от участия в выборах в пользу вице-президента Камалы Харрис перевернул ход гонки. Кремль и его сторонники считали, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп мог победить, если бы Байден оставался в гонке. Это создало бы "окно возможностей" для урегулирования войны в Украине на условиях России.

"Если Камала Харрис победит на выборах, это станет огромным разочарованием для Кремля", - заявила Татьяна Становая, основатель российской политической консалтинговой компании R.Politik, которая сейчас базируется во Франции.

Она добавила, что в случае ее прихода "все окна закроются наглухо".

В свою очередь, суматоха президентства Трампа, его восхищение авторитарными правителями вроде российского диктатора Владимира Путина, а также на нападки на ЕС и НАТО стали для России подарком. Тем временем дикое хвастовство Трампа о том, что он может закончить войну в Украине за один день, предполагало, что он может заставить Киев сдать свою территорию.

Как пишет WP, хоть Байден и направил Украине беспрецедентную военную и финансовую помощь, однако внешнеполитические деятели РФ рассматривает его как предсказуемого игрока. Игрока, который не рискнет пойти на эскалацию прямых военных действий с Россией и который понимает и уважает, что РФ обладает большим ядерным Арсеналом.

Харрис же в значительной степени неизвестна россиянам и рассматривается с тревогой.

В издании также добавили, что уход Байдена с выборов был не первым, а уже вторым неприятным сюрпризом для России в западной политике. Речь идет о поражении на выборах во французский парламент крайне правой партии "Национальное объединение", которую Москва поддерживала как политического союзника.

Напомним, что Дональд Трамп и Камала Харрис имеют практически равный уровень поддержки среди американских избирателей. Их разделяет всего 1%. Так, среди вероятных избирателей, за Трампа готовы проголосовать 47% американцев, а за Харрис 46%.

Ранее РБК-Украина сообщало, что некоторые республиканцы недовольны тем, что Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора Джей Ди Вэнса. По их мнению, это выбор может не только не помочь, но и навредить шансам партии на победу в ноябре.

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Российская Федерация Джозеф Байден Дональд Трамп
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