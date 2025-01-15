ua en ru
Ср, 15 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россия планировала воздушный террор не только против Польши, но и мировых авиалиний, - Туск

Среда 15 января 2025 15:14
UA EN RU
Россия планировала воздушный террор не только против Польши, но и мировых авиалиний, - Туск Фото: Дональд Туск, премьер Польши (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация готовила саботаж в воздушном пространстве Польши. А также против авиалиний в целом мире.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, были зафиксированы акты саботажа, которые являются версией войны, которую Россия провозгласила всему цивилизованному миру, а не только Украине. По его мнению, такие действия РФ также требуют совместных действий.

"Польша играет ключевую роль против тех саботажей и диверсий, которые имеют место не только на польской территории. Некоторые акты саботажа РФ или подготовки к диверсии были в странах. Информацию могу только подтвердить. Россия планировала воздушный террор и не только против Польши, а также против авиалиний в целом мире", - заявил Туск.

Неизвестные дроны над военными объектами в Европе

Стоит заметить, что в ряде стран ЕС в последнее время неоднократно фиксировали пролеты неизвестных беспилотников над военными объектами. В частности, в ноябре прошлого года над военными базами США в Британии пролетели небольшие беспилотные летательные аппараты.

Также издание BILD сообщило, что в порту Гамбурга дрон следил за британским авианосцем HMS Queen Elizabeth. Корабль зашел в немецкий порт на этой неделе.

В конце прошлого года стало известно, что в декабре над военной базой США "Рамштайн" (Германия) пролетали неизвестные беспилотники. Также дроны замечали над объектами оборонного концерна Rheinmetall.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Дональд Туск
NEWS
Туск о вступлении Украины в ЕС: председательство Польши переломит сложившийся тупик
Туск о вступлении Украины в ЕС: председательство Польши переломит сложившийся тупик
DAILY
Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ