Россия планировала воздушный террор не только против Польши, но и мировых авиалиний, - Туск

Российская Федерация готовила саботаж в воздушном пространстве Польши. А также против авиалиний в целом мире.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, были зафиксированы акты саботажа, которые являются версией войны, которую Россия провозгласила всему цивилизованному миру, а не только Украине. По его мнению, такие действия РФ также требуют совместных действий.

"Польша играет ключевую роль против тех саботажей и диверсий, которые имеют место не только на польской территории. Некоторые акты саботажа РФ или подготовки к диверсии были в странах. Информацию могу только подтвердить. Россия планировала воздушный террор и не только против Польши, а также против авиалиний в целом мире", - заявил Туск.

Неизвестные дроны над военными объектами в Европе

Стоит заметить, что в ряде стран ЕС в последнее время неоднократно фиксировали пролеты неизвестных беспилотников над военными объектами. В частности, в ноябре прошлого года над военными базами США в Британии пролетели небольшие беспилотные летательные аппараты.

Также издание BILD сообщило, что в порту Гамбурга дрон следил за британским авианосцем HMS Queen Elizabeth. Корабль зашел в немецкий порт на этой неделе.