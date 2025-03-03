Россия планирует запускать по 500 "шахедов" и БПЛА по Украине одновременно, - ГУР

Как отметил Скибицкий, россияне существенно увеличили выпуск беспилотных летательных аппаратов различных типов.

"Если раньше, в 2023 - начале 2024 года мы знали только один "шахед", потом "Герань-1", "Герань-2" и все. На сегодня спектр этих беспилотных летательных аппаратов такой большой, что даже не всегда возможно на пальцах одной руки пересчитать: "Герань-1", "Герань-2", "Гарпия", "Гербера", "Пародия" и другие", - рассказал генерал.

По его словам, типы беспилотников, которые сейчас используются, включают боевые ударные, разведывательные, ложные цели, которые являются беспилотниками, но без боевой нагрузки, есть имитационные цели.

"Фактически, это все в целом просто перегружает нашу систему противовоздушной обороны. Очень сложно отличить, где летит беспилотник с боевой частью, а где - без нее", - сказал он.

Относительно выпуска беспилотных летательных аппаратов на территории РФ. Это Ижевск, это Елабуга, это концерн "Калашников". Сейчас они значительно увеличили выпуск беспилотных летательных аппаратов. И именно это позволяет им применять за один удар от 150 до 200 беспилотных летательных аппаратов, пояснил Скибицкий.

"В их планах увеличить количество пусковых площадок, откуда они будут запускать беспилотные летательные аппараты по нашей территории. По подсчетам российского командования, в случае выполнения планов на первое полугодие, они смогут запускать одновременно около 500 беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.