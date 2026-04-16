Россия планирует сегодня массированные удары по центру Херсона: заявление ОВА

"Получаем информацию, что сегодня, 16 апреля, россияне планируют массированные удары по центру Херсона с использованием беспилотников и артиллерии", - отметил он.

Прокудин призвал херсонцев не выходить на улицу без необходимости и воздерживаться от визитов в центральную часть города.

Массированная атака РФ по Украине

Напомним, Россия за сутки атаковала Украину сотнями воздушных целей - дронами и ракетами. Последствия этой массированной атаки зафиксированы в девяти областях: Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской - во всех регионах наблюдались перебои с электроснабжением.

Больше всего жертв зафиксировано в Одессе, где погибли по меньшей мере девять человек.

В результате удара по энергетической инфраструктуре без электричества остались жители Николаева, а также ряд населенных пунктов Николаевского и Баштанского районов.