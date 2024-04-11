В МАГАТЭ обеспокоены, что атаки дронов на ЗАЭС могут начать "новый фронт войны"
Удары беспилотников по Запорожской атомной электростанции могут ознаменовать начало нового витка войны России против Украины.
Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По его словам, прямые атаки беспилотников на станцию являются "серьезной эскалацией угрозы ядерной безопасности в Украине". Они значительно увеличили риск ядерной аварии.
"Крайне важно обеспечить, чтобы эти безрассудные атаки не ознаменовали начало нового и крайне опасного фронта войны", - добавил Гросси.
Он уточнил, что атаки на ЗАЭС привели к тому, что "все оказались на остром этапе войны".
"Нападение на атомную электростанцию - это абсолютный запрет", - добавил Гросси.
Удары по ЗАЭС
Напомним, 7 апреля МАГАТЭ сообщило о том, что беспилотники атаковали Запорожскую АЭС. В частности, дрон атаковал один из защитных куполов реактора.
Российские пропагандисты сразу начали обвинять в ударе Украину. В то же время представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что россияне сымитировали атаку на станцию.
При этом в "Энергоатоме" в ответ на фантазии РФ заявили о том, что обвинения в сторону Украины - это попытка Москвы скрыть собственные намерения.
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