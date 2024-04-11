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В МАГАТЭ обеспокоены, что атаки дронов на ЗАЭС могут начать "новый фронт войны"

Четверг 11 апреля 2024 19:35
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В МАГАТЭ обеспокоены, что атаки дронов на ЗАЭС могут начать "новый фронт войны" Фото: Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Удары беспилотников по Запорожской атомной электростанции могут ознаменовать начало нового витка войны России против Украины.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По его словам, прямые атаки беспилотников на станцию являются "серьезной эскалацией угрозы ядерной безопасности в Украине". Они значительно увеличили риск ядерной аварии.

"Крайне важно обеспечить, чтобы эти безрассудные атаки не ознаменовали начало нового и крайне опасного фронта войны", - добавил Гросси.

Он уточнил, что атаки на ЗАЭС привели к тому, что "все оказались на остром этапе войны".

"Нападение на атомную электростанцию - это абсолютный запрет", - добавил Гросси.

Удары по ЗАЭС

Напомним, 7 апреля МАГАТЭ сообщило о том, что беспилотники атаковали Запорожскую АЭС. В частности, дрон атаковал один из защитных куполов реактора.

Российские пропагандисты сразу начали обвинять в ударе Украину. В то же время представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что россияне сымитировали атаку на станцию.

При этом в "Энергоатоме" в ответ на фантазии РФ заявили о том, что обвинения в сторону Украины - это попытка Москвы скрыть собственные намерения.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ Война России против Украины Атака дронов
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