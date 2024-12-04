Россия не намерена предоставлять подкрепление режиму Асада в Сирии, - ISW

Исследование OSINT-аналитиком "МТ Андерсон" спутниковых снимков от 30 ноября и 1 декабря показали, что на российской базе в Тартусе размещены фрегаты "Адмирал Головко" и "Адмирал Григорович", подводная лодка "Новороссийск", а также нефтеналивные танкеры "Ельня" и "Вязьма".

Однако спутниковые снимки от 3 декабря продемонстрировали, что Россия вывела с базы три фрегата, подводную лодку и два неназванных вспомогательных судна (вероятно, "Ельня" и "Вязьма") - то есть все размещенные в Тартусе суда.

В ISW полагают, что Россия не может передислоцировать эти корабли в свои порты в Черном море, поскольку Турция придерживается Конвенции Монтре, - она запрещает российским военным кораблям проходить через проливы Босфор и Дарданеллы. Учитывая этот факт, в Институте предполагают, что Москва, скорее всего, передислоцирует корабли к своим базам на северо-западе РФ и в Калининградской области.

Роль Африканского корпуса

Главное управление военной разведки Украины 3 декабря сообщило, что российское военное командование, вероятно, перебросило в Сирию группировку сил неопределенной численности из своего Африканского корпуса. Это организация, которую Министерство обороны России создало для замены операций группы "Вагнера" в Африке после смерти ее финансиста Евгения Пригожина в августе 2023 года.

В ISW отметили, что не могут самостоятельно подтвердить сообщения о развертывании элементов Африканского корпуса в Сирии. Однако если эти сообщения достоверны, то это свидетельствует о том, что российское военное командование избегает передислокации регулярных Вооруженных сил с приоритетного театра боевых действий в Украине в Сирию.

"Эвакуация российских войск из Тартуса и сообщения о развертывании сил Африканского корпуса в Сирии свидетельствуют о том, что Россия обеспокоена тем, что силы сирийской оппозиции могут продвинуться на юг к Хаме (примерно 80 километров к северо-востоку от Тартуса) и угрожать ее базе в Тартусе. Однако военное командование РФ не будет развертывать значительные подкрепления в Сирии в ближайшей перспективе, чтобы предотвратить такое продвижение", - говорится в отчете ISW.

Что такое "Африканский корпус"

"Африканский корпус" является проектом для усиления военного присутствия России на Ближнем Востоке и в Африке. Сформированное в ноябре 2023 года подразделение должно противодействовать влиянию Запада и подрывать его ресурсную базу в странах Африки.

После смерти Евгения Пригожина, часть наемников ЧВК "Вагнера" подписала контракты и выехала в Африку из-за отсутствия финансирования со стороны РФ.