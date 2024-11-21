Россия после применения межконтинентальной ракеты деградировала до состояния КНДР, - МИД

По его словам, в связи с использованием Россией нового типа оружия для удара по Украине, МИД делает дипломатические шаги. В частности, ведомство обратилось к партнерам для информирования об инциденте.

"Также мы задействуем механизмы ООН и НАТО и планируем привлечь механизмы ОБСЕ для реагирования на это событие. Будут и формальные обращения, ноты, будут созыв отдельных форматов, чтобы разбудить мир и привлечь внимание к произошедшему", - уточнил Тихий.

Он добавил, что отсутствие сильной реакции от партнеров связано с тем, что они еще сами изучают данные о сегодняшней атаке на Украину.

"Если подтвердится использование межконтинентальной баллистической ракеты, то можно будет констатировать, что путинская Россия деградировала до состояния КНДР, которая сама время от времени запускает такие ракеты, пугая мир", - подчеркнул спикер МИД.

Он отметил, что Украина призывает иностранных лидеров уже сейчас реагировать на применение Россией нового типа оружия и не ждать детальных экспертных выводов. Поскольку факт применения нового оружия уже есть, и агрессору нужно показать неприемлемость таких действий.