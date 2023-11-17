Россия пошла ва-банк, США и партнеры понимают последствия, - Подоляк

Советник руководителя Офиса Президента заявил, что Россия ведет войну на истребление. Если эта война будет неправильно завершена, последствия будут катастрофическими.

"Безусловно, Россия будет терять субъектность, и она будет и дальше убивать, потому что она пошла ва-банк. Мы с вами осознаем этого и не только мы. Это очень хорошо, что и в США, и в европейских странах понимают природу современной России, природу войны как таковой, последствия, если эта война будет неправильно финализирована. Понимают - и это очень хорошо", - отметил Подоляк.

Подоляк сказал, что страны, которые предоставляют Украине оружие, инвестируют в будущее всего мира.

"То есть они инвестируют не в оружие для Украины, они инвестируют в то, что Украина сегодня уберет из глобального пространства крупнейшего донатора нестабильности - Российскую Федерацию. Безмолвно, сегодня ты платишь за свое будущее, это я уже не об Украине, а об этих странах говорю. Это меньшая цена, чем если РФ будет продолжать доминировать и финансировать те или иные проявления агрессии на разных континентах, на разных территориях", - добавил советник руководителя ОП.

Помощь международных партнеров Украине

Ранее мы сообщали, что министр обороны Украины Рустам Умеров обсудил со своим итальянским коллегой военную помощь и совместное производство вооружения.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США продолжат помогать Украине, поскольку победа диктатора Путина станет трагедией для всего мира.