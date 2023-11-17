Россия пошла ва-банк, США и партнеры понимают последствия, - Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что международные партнеры понимают последствия войны.Страны инвестируют в будущее мира.
Об этом заявил Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.
Советник руководителя Офиса Президента заявил, что Россия ведет войну на истребление. Если эта война будет неправильно завершена, последствия будут катастрофическими.
"Безусловно, Россия будет терять субъектность, и она будет и дальше убивать, потому что она пошла ва-банк. Мы с вами осознаем этого и не только мы. Это очень хорошо, что и в США, и в европейских странах понимают природу современной России, природу войны как таковой, последствия, если эта война будет неправильно финализирована. Понимают - и это очень хорошо", - отметил Подоляк.
Подоляк сказал, что страны, которые предоставляют Украине оружие, инвестируют в будущее всего мира.
"То есть они инвестируют не в оружие для Украины, они инвестируют в то, что Украина сегодня уберет из глобального пространства крупнейшего донатора нестабильности - Российскую Федерацию. Безмолвно, сегодня ты платишь за свое будущее, это я уже не об Украине, а об этих странах говорю. Это меньшая цена, чем если РФ будет продолжать доминировать и финансировать те или иные проявления агрессии на разных континентах, на разных территориях", - добавил советник руководителя ОП.
Ранее мы сообщали, что министр обороны Украины Рустам Умеров обсудил со своим итальянским коллегой военную помощь и совместное производство вооружения.
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