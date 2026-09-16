Россия "подсветила" цели для Ирана во время атаки на базу США в Саудовской Аравии, - CNN

Издание провело расследование того, как Иран усовершенствовал наведение на американские военные объекты и какую роль в этом могли сыграть российские спутники.

По данным журналистов, 14 российских разведывательных спутников пролетели над американской военной базой Prince Sultan в Саудовской Аравии за два дня до удара Ирана.

Спутники совершали пролеты над объектом в определенной последовательности и в нужное время. Это могло позволить получить широкий спектр разведывательных данных об американских позициях.

Американские чиновники и международные разведывательные источники заявили CNN, что такая информация могла помочь Тегерану при планировании атаки. Речь идет, в частности, о возможности более точно определить расположение военной техники и другие важные объекты на территории базы.

В то же время CNN не утверждает, что Россия напрямую передала Ирану данные именно для этой атаки. Журналисты говорят о возможной роли российской спутниковой разведки, опираясь на информацию американских чиновников и международных разведывательных источников.

Что предшествовало

Напомним, в КСИР заявили, что 9 сентября нанесли удар баллистическими ракетами по американской базе в Иордании.

Позже появились фотографии повреждений американских военных объектов после ракетных и дроновых атак.