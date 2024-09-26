Россия подняла Ту-22м3 в воздух: есть угроза пусков ракет Х-22

"Два борта Ту-22м3 в воздухе. Есть угроза пусков ракет Х-22", - сообщили в Воздушных силах.

Стоит отметить, что в южных и восточных областях объявлен сигнал тревоги.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать ПВО.

Где сейчас объявлена тревога

Напомним, сегодня утром в Украине трижды объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробалистических ракет "Кинжал".

Во время первой тревоги в Киеве был слышен взрыв, однако впоследствии в КМВА опровергли эту информацию.

Такжероссияне запустили ракеты на город Староконстантинов Хмельницкой области.

Что известно об этом самолете Ту-22М3 и ракетах Х-22 - узнайте в материале РБК-Украина.

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