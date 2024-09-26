RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия подняла Ту-22м3 в воздух: есть угроза пусков ракет Х-22

Фото: Ту-22м3 (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация подняла в небо два самолета Ту-22М3. Украинцев предупредили о возможной угрозе ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

"Два борта Ту-22м3 в воздухе. Есть угроза пусков ракет Х-22", - сообщили в Воздушных силах.

Стоит отметить, что в южных и восточных областях объявлен сигнал тревоги.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать ПВО.

Где сейчас объявлена тревога

Напомним, сегодня утром в Украине трижды объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробалистических ракет "Кинжал".

Во время первой тревоги в Киеве был слышен взрыв, однако впоследствии в КМВА опровергли эту информацию.

Такжероссияне запустили ракеты на город Староконстантинов Хмельницкой области.

Что известно об этом самолете Ту-22М3 и ракетах Х-22 - узнайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Ту-22МЗВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВоздушная тревога