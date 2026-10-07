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Россия подняла в воздух шесть Ту-95: когда ракеты могут долететь до Украины

03:59 07.10.2026 Ср
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: бомбардировщики Ту-95 (Getty Images)

Около 03:00 7 октября Россия подняла в воздух шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленегорск".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Взлет бортов зафиксировали около 03:00. Ракеты, если их запустят, появятся в небе Украины не раньше 06:00.

В воздушных силах призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях и следить за официальными сообщениями.

О подготовке массированного удара предупреждали накануне. Вечером 6 октября Владимир Зеленский обратился к украинцам, сославшись на обновленные данные разведки, и призвал сразу спускаться в укрытие во время тревог. В тот же вечер россияне подняли в воздух три Ту-160 в Иркутской области.

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