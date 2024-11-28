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Россия подняла в небо семь бортов Ту-95МС

Фото: российские самолеты Ту-95 (росСМИ)
Автор: Эдуард Ткач

Почти с утра, 28 ноября, Россия подняла в небо до четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они вылетели из аэродрома "Оленья".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Отмечается активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении", - говорится в сообщении.

Военные добавили, что в случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет будет сообщено дополнительно.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – призвали в ПС.

Обновлено в 05:06

Военные уточнили, что в воздухе находится 7 бортов Ту-95МС. В Воздушных силах в очередной раз призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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