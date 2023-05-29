Россия во время ночной атаки выпустила по Украине до 40 ракет и 35 дронов, - Залужный

"Этой ночью российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами", - написал Залужный.

По его словам, оккупанты выпустили до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря.

"С северного и южного направлений противник атаковал иранскими БПЛА Shahed-136/131. Всего - около 35 ударных дронов", - сообщил Залужный.

Он отметил, что противовоздушная оборона работала в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил, а именно: "Центр", "Восток", "Юг" и "Запад".

"Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих сил обороны Украины уничтожено 67 воздушных целей", - информирует главнокомандующий.

В целом, по его словам, этой ночью наша ПВО уничтожила:

37 крылатых ракет Х-101/Х-555;

29 ударных БПЛА Shahed-136/131;

1 разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Ночная атака по Украине

Напомним, что этой ночью российская армия в очередной раз массированно обстреливала мирные города Украины. Враг прибег к комбинированной атаке, используя ракеты и дроны "Шахед".

В частности, под прицелом снова оказалась столица, где по данным КГВА было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей. В результате падения обломков в Подольском районе пробило крышу жилого дома, без жертв.

В Одесской области во время атаки сбили один БПЛА типа "Шахед". Но есть попадание обломков в портовую инфраструктуру Одессы, там вспыхнул пожар, его ликвидировали.

Также в Николаевской области сбили три "Шахеда", а во Львовской уничтожили крылатую ракету.

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