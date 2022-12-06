RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия перестала использовать дроны-камикадзе для ударов по Украине: в чем причина

Фото: Россия перестала использовать дроны-камикадзе для ударов по Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Россия уже несколько недель не использует для ударов по Украине иранские дроны-камикадзе. По предположению военных это связано не сколько с морозами, сколько с окончанием партии поставки дронов из Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга.

"Уже несколько недель не замечено использование дронов-камикадзе типа "Шахед". Есть разные мнения, факторы и признаки, которые говорят о том, что вероятно та первая партия, которую получили оккупанты, закончилась у них, - констатировал он.

По словам Игната, было заказано более 1700 единиц, более 1400 они уже выпустили по Украине, а 350 приблизительно были сбиты ПВО.

"Спрашивают у нас, погодные ли условия влияют. Частично да, но ведь не каждый день же нелетная погода. Уже три недели примерно они их не используют. Признаки говорят о том, что возможно первая партия у них завершилась. Пока нет информации о том, что будет Иран поставлять им еще это вооружение", – добавил он.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Россия договорилась с Ираном о покупке баллистических ракет дальностью 300 и 700 км.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине