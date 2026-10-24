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Россия перемещает компании ВПК в Китай: что известно

06:23 24.10.2026 Сб
3 мин
aimg Юлия Маловичко
Россия перемещает компании ВПК в Китай: что известно Иллюстративное фото: дроны (Getty Images)
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Российские предприятия, работающие на нужды военно-промышленного комплекса РФ, начали переносить часть производства в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад американского исследовательского центра C4ADS.

Москва все больше зависит от технологической и производственной поддержки Пекина на фоне войны против Украины и западных санкций.

Одним из примеров является российская группа компаний "Элемент", производящая микроэлектронику для оборонного сектора. В 2024 году предприятие начало собирать чипы в Китае.

Кроме того, оно зарегистрировало в стране по меньшей мере четыре дочерних структуры и искало преподавателей китайского языка для своих работников.

"Элемент" снабжает электронные компоненты российским оборонным предприятиям и находится под санкциями США с 2022 года.

В апреле 2026 года компания, по данным исследователей, приобрела у китайского оборонного подрядчика Shijiazhuang Tonhe Electronics интеллектуальную собственность в сфере силовой электроники на сумму более 100 млн рублей.

Еще один пример - завод "СтанкоМашСтрой", который планировал организовать производство пятиосевых станков в китайской провинции Шэньси совместно с местной компанией Baoji Machine Tool Group.

Такое оборудование используется для высокоточной обработки сложных деталей. Среди заказчиков российского предприятия в 2025 году были Воткинский завод, производящий баллистические ракеты, и Ижевский электромеханический завод "Купол", специализирующийся на системах противовоздушной обороны.

В то же время, исследователи C4ADS не смогли подтвердить, что производство в Китае уже запустили. Однако они установили, что владелец "СтанкоМашСтрой" Олег Кочетков зарегистрировал в КНР компанию Shaanxi Stermasi Technology. Сам российский завод находится под санкциями США с 2023 года.

Разместить производство в Китае пытаются и российские структуры. По данным издания "Коммерсант", "Объединенная микроэлектронная компания" рассматривала возможность приобретения частиц в небольших китайских фабриках. Это могло бы обеспечить русским заказчикам доступ к производству микросхем.

Кто больше выиграет от сотрудничества России и Китая

Как отмечают авторы отчета, совместные исследования позволяют российским и китайским оборонным предприятиям проверять разработки, сокращать затраты на испытания и быстрее переходить от проектирования к производству.

Россия предлагает Китаю научные и инженерные наработки, унаследованные еще от СССР. Пекин имеет масштабные производственные мощности, современные технологии и ресурсы для внедрения разработок в оборонной промышленности.

Старший аналитик C4ADS Аллен Маггард считает, что в долгосрочной перспективе больше такого сотрудничества может выиграть именно Китай.

Российские разработки и опыт способны помочь китайским компаниям создавать новые виды вооружений и постепенно вытеснять российских производителей с международных рынков.

Генри Цимер из Центра стратегических и международных исследований (CSIS) отмечает, что из-за войны против Украины и западных санкций Россия не может обойтись без военно-технической поддержки Пекина.

По его прогнозу, в 2027 году сотрудничество между двумя странами продолжит расширяться, если США и Европа не усилят давление на Москву и Пекин.

В то же время, Китай может ограничить взаимодействие, если оно начнет угрожать его экономическим интересам или будет создавать риск новых западных санкций.

Доступ к западным рынкам, капиталу и технологиям для Пекина остается важнее отношений с Москвой.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что у Китая есть достаточный рычаг на Россию, чтобы побудить Путина на прекращение войны против Украины.

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