Россия перемещает компании ВПК в Китай: что известно
Российские предприятия, работающие на нужды военно-промышленного комплекса РФ, начали переносить часть производства в Китай.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад американского исследовательского центра C4ADS.
Москва все больше зависит от технологической и производственной поддержки Пекина на фоне войны против Украины и западных санкций.
Одним из примеров является российская группа компаний "Элемент", производящая микроэлектронику для оборонного сектора. В 2024 году предприятие начало собирать чипы в Китае.
Кроме того, оно зарегистрировало в стране по меньшей мере четыре дочерних структуры и искало преподавателей китайского языка для своих работников.
"Элемент" снабжает электронные компоненты российским оборонным предприятиям и находится под санкциями США с 2022 года.
В апреле 2026 года компания, по данным исследователей, приобрела у китайского оборонного подрядчика Shijiazhuang Tonhe Electronics интеллектуальную собственность в сфере силовой электроники на сумму более 100 млн рублей.
Еще один пример - завод "СтанкоМашСтрой", который планировал организовать производство пятиосевых станков в китайской провинции Шэньси совместно с местной компанией Baoji Machine Tool Group.
Такое оборудование используется для высокоточной обработки сложных деталей. Среди заказчиков российского предприятия в 2025 году были Воткинский завод, производящий баллистические ракеты, и Ижевский электромеханический завод "Купол", специализирующийся на системах противовоздушной обороны.
В то же время, исследователи C4ADS не смогли подтвердить, что производство в Китае уже запустили. Однако они установили, что владелец "СтанкоМашСтрой" Олег Кочетков зарегистрировал в КНР компанию Shaanxi Stermasi Technology. Сам российский завод находится под санкциями США с 2023 года.
Разместить производство в Китае пытаются и российские структуры. По данным издания "Коммерсант", "Объединенная микроэлектронная компания" рассматривала возможность приобретения частиц в небольших китайских фабриках. Это могло бы обеспечить русским заказчикам доступ к производству микросхем.
Кто больше выиграет от сотрудничества России и Китая
Как отмечают авторы отчета, совместные исследования позволяют российским и китайским оборонным предприятиям проверять разработки, сокращать затраты на испытания и быстрее переходить от проектирования к производству.
Россия предлагает Китаю научные и инженерные наработки, унаследованные еще от СССР. Пекин имеет масштабные производственные мощности, современные технологии и ресурсы для внедрения разработок в оборонной промышленности.
Старший аналитик C4ADS Аллен Маггард считает, что в долгосрочной перспективе больше такого сотрудничества может выиграть именно Китай.
Российские разработки и опыт способны помочь китайским компаниям создавать новые виды вооружений и постепенно вытеснять российских производителей с международных рынков.
Генри Цимер из Центра стратегических и международных исследований (CSIS) отмечает, что из-за войны против Украины и западных санкций Россия не может обойтись без военно-технической поддержки Пекина.
По его прогнозу, в 2027 году сотрудничество между двумя странами продолжит расширяться, если США и Европа не усилят давление на Москву и Пекин.
В то же время, Китай может ограничить взаимодействие, если оно начнет угрожать его экономическим интересам или будет создавать риск новых западных санкций.
Доступ к западным рынкам, капиталу и технологиям для Пекина остается важнее отношений с Москвой.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что у Китая есть достаточный рычаг на Россию, чтобы побудить Путина на прекращение войны против Украины.