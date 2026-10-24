Китай имеет достаточное влияние на РФ, чтобы побуждать Путина к миру, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Китая есть достаточный рычаг на Россию, чтобы побудить главу Кремля Владимира Путина на прекращение войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время онлайн-выступления в Институте Гадсона в Вашингтоне.

"Китай имеет влияние на Россию, ведь является для нее реальным рынком сбыта, а товарооборот между Россией и Китаем, кажется, самый большой. Так что, конечно, Китай имеет влияние и может заставить Путина прекратить эту войну", - сказал президент.

Также Зеленский высказался о возможной встрече лидеров Китая, США и России. По его словам, он не знает, какие вопросы будут обсуждаться, если такая встреча состоится, однако отметил четкую позицию Киева, что не может быть никаких решений по Украине без Украины.

"Надеюсь, никто не будет делить Украину. Для нас это непросто. Нам нужны друзья, а не российские друзья", - подчеркнул украинский лидер.

Президент добавил, что Украина всегда поддерживала многосторонние переговоры и выступала за переговоры с Российской Федерацией через посредство Соединенных Штатов Америки и при поддержке Европы.

"Если Китай действительно хочет помочь, он может это сделать. Но я действительно не знаю повестки их встречи", - резюмировал Зеленский.