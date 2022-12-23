Россия перебросила в Беларусь новую партию зенитно-ракетных комплексов "Тор" (видео)

"В Беларусь из России прибыла очередная партия зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К", - цитирует ведомство помощника белорусского министра обороны Леонида Касинского.

Как пишет Минобороны Беларуси, партия вооружения была получена "в рамках существующего межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России".

Указано, что в ближайшие дни эти комплексы поступят в соединения и воинские части, "куда они назначены", а личный состав уже прошел подготовку и "успешно освоил" эти комплексы.

Напомним, ранее стало известно, что 18 декабря Россия перебросила в Беларусь еще не менее 50 новых грузовых автомобилей "Урал", которые могут предназначаться для российских военных на белорусском полигоне.

Добавим, что недавно британская разведка назвала новую роль армии белорусского диктатора Александра Лукашенко в войне против Украины.

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