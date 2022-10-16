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Россия перебрасывает в Беларусь самолеты региональной группировки войск

Фото: Россия перебрасывает в Беларусь самолеты региональной группировки войск (facebook.com/aviacionmilitar_am)
Автор: Константин Широкун

Россия начала перебрасывать в Беларусь военные самолеты и вертолеты, которые составят авиационную составляющую региональной группировки войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Беларуси.

"В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки сил", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сегодня также стало известно, что численность российских военнослужащих в составе совместной группировки войск двух стран составит чуть менее 9 тысяч человек.

Напомним, что вчера в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими оккупантами. Их передислокация из РФ на белорусскую территорию связано с совместным развертыванием войск этих стран.

Также ранее мы писали, что Россия и Беларусь готовят совместное развертывание войск. Об этом договорились глава белорусского режима Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин 10 октября.

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