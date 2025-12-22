Россия передала оружие военному правительству Мадагаскара после переворота, - Bloomberg

По словам спикера Национального собрания Ситени Рандрианасолонияко, 20 декабря в международном аэропорту вблизи столицы Антананариву приземлился самолет ВВС РФ с 40 военнослужащими и 43 ящиками с оружием на борту. Доставленное вооружение включало штурмовые и снайперские винтовки, а также противотанковые ракетные установки.

"Цель визита - укрепить возможности вооруженных сил Мадагаскара. Делегация четко выразила свою готовность поддержать Мадагаскар, в частности в обучении и усилении возможностей наших вооруженных сил", - сказал Рандрианасолонияко.

Bloomberg отмечает, что поставки оружия происходят на фоне активизации российского военного присутствия в Африке. Москва заключает соглашения об оборонном сотрудничестве и разворачивает подразделения Африканского корпуса в странах с нестабильной ситуацией безопасности, в частности в Нигере и Мали.

Кроме того, российская делегация провела встречу с военным лидером Мадагаскара Майклом Рандрианириной, во время которой также обсуждались вопросы экономического сотрудничества. Ранее Рандрианирина сообщал о своей тайной поездке в Дубай в начале декабря, объяснив ее сокрытие соображениями безопасности.