Россия передала КНДР около 5,5 млрд долларов за поставку оружия, - исследование

Согласно отчетам, которые были изучены фондом, известно, что даже по самым скромным подсчетам стоимость поставки оружия из КНДР в Россию превышает 1,7 миллиарда долларов. При этом Южная Корея оценивает общий экономический объем Северной Кореи всего в 23,7 миллиарда долларов.

Отчеты свидетельствуют, что если информация об отправке войск КНДР в Украину подтвердится, то доходы Северной Кореи могут увеличиться на сотни миллионов долларов.

Также в фонде считают, что для того, чтобы не ставить под угрозу стабильность режима КНДР и возможность бегства северокорейских солдат – развертывание более 20 000 солдат кажется маловероятным.

Согласно доступным документам, Россия и Северная Корея сблизились с началом войны в Украине, а официальная торговля между этими странами значительно возросла. В частности, в первой половине 2024 года объем торговли вырос до 52,9 миллиона долларов США. За весь 2023 год он составил около 34,4 миллионов долларов США. Такой рост свидетельствует о том, что годовой объем торговли между двумя странами может вернуться к уровню, который существовал до усиления санкций в 2017 году.

Такое сотрудничество приведет к увеличению количества дипломатических визитов между двумя странами. В этом году их уже состоялось более 24. За последние три десятилетия нормой было максимум пять встреч.