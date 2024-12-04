Россия передает в КНДР ядерные технологии в обмен на военных, - генсек НАТО

По его словам, растущее сближение России, Китая, Северной Кореи и Ирана подчеркивает глобальный характер угроз, с которыми вскоре столкнется НАТО.

"В обмен на войска и оружие Россия предоставляет Северной Корее поддержку ее ракетной и ядерной программ. Такое развитие событий может дестабилизировать Корейский полуостров и даже угрожать Соединенным Штатам," - заявил Рютте.

По его мнению, вторжение России в Украину угрожает всем. Именно поэтому и Европа и Северная Америка, и другие партнеры, должны объединиться.

Очередная провокация России

Ранее мы писали о том, что российский диктатор Владимир Путин утвердил изменения ядерной доктрины. Согласно им Россия сможет использовать "ядерку" в ответ на массированную атаку беспилотников или нападение на ее территорию "неядерного государства при поддержке ядерного".

А в начале октября стало известно о том, что в Россию прибыли солдаты из Северной Кореи. Их направили в Курскую область, где идут боевые действия.