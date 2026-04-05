Россия получает выгоду от войны в Иране, усиливая удары по Украине, - СМИ

Россия изменила тактику нанесения ударов по Украине, стремясь истощить системы противовоздушной обороны, включая американские Patriot, запасы которых сокращаются на фоне их использования на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sunday Times .

По словам высокопоставленных украинских военных, в течение последних двух недель российские силы начали регулярно проводить массированные атаки в дневное время. Некоторые из них длятся до суток и предусматривают применение до тысячи беспилотников.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что недавние российские атаки были преднамеренной попыткой потратить ценные средства ПВО, в частности, ракеты Pac-3, используемые в системах Patriot, стоимость каждой из которых составляет 4 млн долларов.

"Они проводят атаки днем, и они становятся все более длительными и изнурительными. Их сложнее перехватить, поскольку команды истощены после работы всю ночь и сталкиваются с такими трудностями, как ослепление от солнца", - рассказал Игнат.

Дополнительным фактором полковник назвал перераспределение ресурсов США в связи с обострением ситуации вокруг Ирана.

Это требует привлечения средств противовоздушной обороны для защиты стран Персидского залива, что, в свою очередь, влияет на доступность вооружения и сопровождается ростом цен на нефть, укрепляя российскую экономику.

"С начала войны в Иране мы наблюдаем увеличение количества атак и изменение траекторий полета этих дронов-приманок, чтобы истощить нашу систему ПВО", - отметил он.

По словам спикера, российская сторона также активно использует беспилотники-имитаторы, которые внешне повторяют ударные дроны, но несут меньшую боевую нагрузку. Их применение направлено на дополнительную нагрузку систем ПВО и расход ресурсов на перехват.

Похоже, стратегия работает.

"У нас заканчиваются ракеты Patriot. Мы пережили эту тяжелую зиму благодаря ракетам Patriot. Мы постоянно просим больше. Если мы останемся без этих крайне необходимых ракет, мы останемся без всего, и русские уничтожат нашу важнейшую инфраструктуру", сказал Игнат.

Глобальные запасы ракет Patriot также сокращаются, поскольку они активно используются другими странами для отражения атак. На этом фоне в Киеве выражают обеспокоенность возможным ограничением поставок со стороны США, даже если они финансируются европейскими партнерами.

Игнат отметил, что Украина фактически является передовой площадкой применения систем Patriot в мире и адаптирует методы их использования. В частности, меняются режимы работы для снижения расхода ракет, а также учитываются изменения траекторий российских баллистических ракет, направленные на усложнение работы радиолокационных систем.

При этом Украина использует не только Patriot, но и многоуровневую систему противовоздушной обороны, включающую различные комплексы ближнего действия и мобильные средства перехвата.

Как отметил Игнат, такая система позволяет распределять нагрузку и уменьшать количество целей, достигающих основных объектов защиты.

"Нам пришлось адаптироваться, хотя мы и не преодолели все трудности на сто процентов", - добавил спикер.

При этом дополнительно применяются вертолеты, задействованные в новых для себя задачах, включая перехват воздушных целей.

Также используются истребители, оснащенные ракетами класса "воздух-воздух", включая F-16 и более старые модели французского производства.