Россия получает доступ к иностранным микросхемам и технологиям через Иран и КНДР, - США

РФ до сих пор получает доступ к микросхемам и западным технологиям через Иран и КНДР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника министра торговли США по вопросам экспортного управления Теи Кендлер, которое приводит Bloomberg.
По ее словам, РФ обратилась в другие страны, а именно в Иран и КНДР, чтобы восполнить определенные пробелы в своих закупках.
"Мы знаем, что РФ использует иранские беспилотники в Украине, чтобы убивать мирных жителей", – заявила Кендлер.
Чиновница ответственна за контроль над технологиями двойного назначения. Речь идет об оборудовании, которое можно использовать как для промышленных, так и военных целей. США глубоко озабочены экономическим шпионажем.
В настоящее время страны-члены G7 обсуждают применение санкций против компаний из Китая, Ирана и КНДР, которые могут помогать РФ и передавать необходимые компоненты и технологии военного назначения.
Напомним, что журналисты выяснили, что приближенные к диктатору Владимиру Путину олигархи обходят наложенные санкции с помощью управляющих из ЕС.
Для владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина создали сеть подставных компаний, формально ему не принадлежащих, но помогающих ему обходить санкции.
Европейскому Союзу следует увеличить санкционное давление на Россию, ведь государство-агрессор адаптируется к ограничениям.
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