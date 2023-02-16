Россия получает доступ к иностранным микросхемам и технологиям через Иран и КНДР, - США

По ее словам, РФ обратилась в другие страны, а именно в Иран и КНДР, чтобы восполнить определенные пробелы в своих закупках.

"Мы знаем, что РФ использует иранские беспилотники в Украине, чтобы убивать мирных жителей", – заявила Кендлер.

Чиновница ответственна за контроль над технологиями двойного назначения. Речь идет об оборудовании, которое можно использовать как для промышленных, так и военных целей. США глубоко озабочены экономическим шпионажем.

В настоящее время страны-члены G7 обсуждают применение санкций против компаний из Китая, Ирана и КНДР, которые могут помогать РФ и передавать необходимые компоненты и технологии военного назначения.