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Россия не получит территорию Украины, но приравняет себя к "Л/ДНР", - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия своими попытками аннексии временно оккупированных территорий Украины добьется того, что приравняет себя к так называемым "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Россия не получит новой территории Украины. Россия присоединит себя к катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию нашей страны. Россия приравняет себя к так называемым "ДНР" и "ЛНР", окончательно добьет те учреждения нормальной государственности, которые в России еще оставались", - отметил президент.

По его словам, закон в России полностью уничтожен и те, кто принес на украинскую территорию все зверства, унесут их к себе домой.

"Оккупант уничтожает везде на захваченной территории любые основы для жизни. Ценой того, что один человек в России хочет продолжать эту войну, будет то, что все российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни, без уважения к каким-либо человеческим ценностям", - заявил президент.

Он подчеркнул, что такую ситуацию еще можно остановить, но для этого "придется остановить того, кто хочет войны больше чем жизни".

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что 30 сентября в Кремле планируют подписать документы о так называемом "вхождении" в состав России оккупированных территорий Украины.

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