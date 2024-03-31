Россия обнародовала фейк о продвижении войск под Бахмутом, - ISW

Отмечается, что в Донецкой области продолжаются позиционные бои к северо-западу от Бахмута возле Богдановки; к западу от Бахмута возле Часов Яра и в пределах Ивановского, а также к юго-западу от Бахмута возле Клищеевки, Андреевки и Нью-Йорка.

Командир одной из украинских ударных беспилотных рот сообщил, что российские войска на Горловском направлении разместили свои артиллерийские системы на максимальном расстоянии от линии фронта, пытаясь защитить их от ударов украинских беспилотников.

Он добавил, что такое размещение артиллерийских систем затрудняет украинским силам нанесение ударов с большего расстояния. Также, по его словам, российские войска устанавливают ловушки-приманки для украинских ударных беспилотников, размещая мины на фальшивых элементах оборудования, которые детонируют, когда беспилотник приближается к цели.

Командир также отметил, что российские войска остаются в обороне на Горловском направлении. Возле Ивановского действуют подразделения 58-го отдельного гвардейского батальона спецназа (1-й АК "ДНР").