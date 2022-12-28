RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия в ООН незаконно. В Польше заявили, что международное право позволяет исключать страны

Фото: спикер МИД Польши Лукаш Ясина (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Международное право позволяет исключать страны из Организации Объединенных Наций, поэтому инициатива Украины об исключении России законна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясину в интервью Польскому радио.

Он отметил, что дискуссия о необходимости реформирования ООН и роли Совета Безопасности и праве вето ее постоянных членов идет уже несколько десятилетий.

"Следует вспомнить, как Россия с нарушением международного права заняла это постоянное место в Совете Безопасности ООН после распада Советского Союза, и стоит начать на этом форуме дебаты о том, что Россия нарушает международное право и является агрессором, совершая военные преступления", - сказал Ясина.

Он отметил, что начало такой дискуссии уже будет определенным успехом. Тем более, по его словам, есть места в мире, где российская пропаганда работает очень хорошо, и некоторые не верят, что РФ является агрессором.

"Тех, кто в этом не уверен, нужно убедить, и такая дискуссия может помочь", - добавил он.

Напомним, Украина инициировала комплексный процесс, направленный на исключение России из Совбеза ООН и в целом из организации.

При этом в МИД Эстонии сообщили, что в настоящее время у Украины нет достаточной поддержки в вопросе исключения РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНРоссийская ФедерацияПольша