Россия объявила перемирие, но после этого сбросила почти 100 КАБов на Сумщину

Объявив перемирие накануне 9 мая, Россия все равно продолжила наносить удары по Украине. Только по Сумской области с начала суток зафиксировано почти 100 сбросов управляемых авиабомб.
Об этом рассказал глава управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Перемирие путинское, парадное, началось тем, что после нуля часов тактическая авиация врага просто бомбит Сумщину", - отметил Игнат.
По его словам, несмотря на то, что российские военные с ночи не использовали дронов типа "Шахед", оккупанты наносят удары КАБами.
"Буквально с 2.30 ночи начались такие собственно налеты на Сумскую область самих КАБов. По состоянию на сейчас, почти 100 управляемых авиабомб от 2:30 ночи залетели именно по одной Сумской области", - пояснил он.
Он отметил, что угроза применения авиационного оружия сохраняется также на Юге и Востоке.
"Также большое количество вражеских беспилотников находятся на линии боестолкновения на Юге, по росту реки Днепр. Враг не просто так их тоже держит. Такие беспилотники, которые предоставляют данные о воздушной разведке для того, чтобы уже обстреливать из наземных систем, из артиллерии и так далее", - рассказал Игнат.
Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил об очередном "гуманитарном перемирии" с 8 по 11 мая.
В ответ украинский президент Владимир Зеленский отметил, что Украина готова поддержать прекращение огня только при условии, что Россия действительно его будет придерживаться.
Стоит заметить, что это не первое такое российское перемирие, которое предлагают россияне и сами же нарушают. Похожая ситуация в частности была и на "пасхальное перемирие", которое предложил Путин, а потом россияне обстреливали приграничные территории Украины.
Ранее сегодня Генеральный штаб Украины сообщил, что несмотря на "перемирие" Путина с начала суток на фронте состоялось почти 120 боев.
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