Россия объявила перемирие, но после этого сбросила почти 100 КАБов на Сумщину

"Перемирие путинское, парадное, началось тем, что после нуля часов тактическая авиация врага просто бомбит Сумщину", - отметил Игнат.

По его словам, несмотря на то, что российские военные с ночи не использовали дронов типа "Шахед", оккупанты наносят удары КАБами.

"Буквально с 2.30 ночи начались такие собственно налеты на Сумскую область самих КАБов. По состоянию на сейчас, почти 100 управляемых авиабомб от 2:30 ночи залетели именно по одной Сумской области", - пояснил он.

Он отметил, что угроза применения авиационного оружия сохраняется также на Юге и Востоке.

"Также большое количество вражеских беспилотников находятся на линии боестолкновения на Юге, по росту реки Днепр. Враг не просто так их тоже держит. Такие беспилотники, которые предоставляют данные о воздушной разведке для того, чтобы уже обстреливать из наземных систем, из артиллерии и так далее", - рассказал Игнат.