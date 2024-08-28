ua en ru
Ср, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия объявила в международный розыск эксдепутата Латвии за двухлетнюю службу в ВСУ

Среда 28 августа 2024 10:55
UA EN RU
Россия объявила в международный розыск эксдепутата Латвии за двухлетнюю службу в ВСУ Фото: Юрис Юрашс (facebook.com jurassj)
Автор: Нина Еланская

Российские оккупанты объявили в розыск бывшего депутата Латвии Юриса Юрашса. Причиной его преследования со стороны РФ стало то, что два года он служит в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Примечательно, что так называемый "обвинительный приговор" Юрашсу был заочно "издан" фейковой "прокуратурой ДНР". оккупанты обвинят его по статьям Уголовного кодекса РФ.

Так, согласно данным российской прокуратуры, латвийский эксдепутат якобы "распространял заведомо ложную информацию, содержащую факты применения ВС РФ". Кроме этого, оккупанты обвиняют его в "наемстве".

Не по душе россиянам пришлись публикации Юрашса в соцсетях, а также его интервью, в которых он рассказывал о зверствах и военных преступлениях российских военных, в частности о геноциде украинского населения в Буче.

В Генпрокуратуре РФ добавили, что так называемое "дело" против него будет заочно рассматривать незаконный "Верховный суд ДНР".

Что известно о Юрисе Юрашсе

Юрис Юрашс был депутатом парламента Латвии и бывший глава Юридической комиссии латвийского Сейма. В должности занимался реформированием законодательства по борьбе с коррупцией в Латвии.

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину он добровольно в августе присоединился к Вооруженным силам Украины, чтобы бороться против российской агрессии.

Латвия одна из первых заявила о поддержке Украины в ее борьбе против российских захватчиков. К примеру, недавно стало известно, что она передаст Украине 20 конфискованных автомобилей для нужд ВСУ .

РБК-Украина сообщало, что с сентября в Латвии начнутся новые масштабные военные учения, к которым будут привлечены армии стран-членов НАТО . Их проведение необходимо в рамках постоянных российских угроз Латвии и другим европейским государствам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия Российская Федерация
NEWS
Артсистемы, дроны и 1090 захватчиков: Генштаб назвал обновленные потери РФ
Артсистемы, дроны и 1090 захватчиков: Генштаб назвал обновленные потери РФ
DAILY
Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова