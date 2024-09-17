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Россия обстреливает Сумы из-за успехов ВСУ в Курской области, - спикер ОТУВ "Северск"

Фото: Обстрелы Сумской области усилились из-за успехов ВСУ в Курской области (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские войска обстреливают Сумскую область, поскольку видят успехи украинских войск в Курской области России. Однако обстрелы продолжались бы в любом случае.

Об этом заявил спикер ОТУВ "Северск" Вадим Мысник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

"Это просто дело времени, когда они все это будут сбрасывать на нас. Или здесь или в другом месте. Но они будут бить по Украине, все, что у них есть, весь арсенал применяя", - сказал он.

По его словам, россияне "видят наши успехи в Курской операции, и уже и рядом с ними, поэтому, наверное, есть определенный страх, что мы как-то будем действовать в других городах приграничья".

В свою очередь, говорит Мысник, российские военные уменьшили количество минометных обстрелов приграничья Сумской области, а также прекратили обстреливать КАБами Харьковскую область.

"Либо значительно уменьшилось, либо вообще отсутствуют в некоторых регионах у нас обстрелы из минометов. Такого ближнего боя,  буквально несколько километров – мы не даем врагу такой возможности", – сказал он.

По его словам, когда враг попытался вести наступательные действия на Харьковском направлении, обстрелы КАБ Сумской области совсем прекратились.

"Буквально они прекратились. Не было ни с вертолетов НАРами, ни КАБами из самолетов, ни одного не было. То есть они сконцентрировались именно на Харьковском направлении, что говорит, что у них тоже ресурс не безграничный. Они где-то должны что-то делать, но в другом месте это совсем прекращается", - сказал он.

Мысник рассказал, что с началом Курской операции нашей ситуация поменялась наоборот. "То есть в Харьковской области говорят, что там прекратились обстрелы КАБами, где они Волчанск равняли с землей и другие населенные пункты, а усилились именно на Сумском", - пояснил он.

Напомним, в ночь на 17 сентября Сумская область потерпела массированный удар дронами-камикадзе "Шахед". Целью атаки россиян стали объекты энергетической инфраструктуры в Конотопском, Ахтырском и Сумском районах.

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