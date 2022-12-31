RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия обстреливает Харьков и область: есть погибший и раненый

Фото: Россия обстреливает Харьков и область (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты не прекращают обстрелы Харькова и области. В регионе больше всего страдает от обстрелов Купянск и Купянский район. Также из артиллерии и минометов российские оккупанты бьют по приграничным населенным пунктам Харьковского и Чугуевского районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В минувшие сутки в результате ударов по Купянску были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Ранения получил 76-летний мужчина. Помощь медики оказали на месте", - рассказал он.

К тому же, по его словам, в Купянском районе, к сожалению, в результате вражеских обстрелов погиб мужчина 50 лет.

Как сообщалось, российские войска обстреляли ракетами и артиллерию Харьковской области 23 декабря. В результате чего пять человек получили ранения.

Также 22 декабря оккупанты снова обстреляли города Купянск и Волчанск. Пострадали мирные люди, известно минимум о 6 раненых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харковвибухи