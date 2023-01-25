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Очередной обстрел Херсона: в сети показали последствия вражеских атак

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Херсон, Среда 25 января 2023 13:25
Очередной обстрел Херсона: в сети показали последствия вражеских атак Фото: оккупанты продолжают обстреливать Херсон (facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 25 января в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Херсона. В сети показали последствия обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

С самого утра Херсон уже несколько раз подвергался обстрелам со стороны российских оккупантов.

В настоящий момент официальной информации о последствиях атак нет. Однако в местных Telegram-каналах опубликовали кадры, на которых видно, как пострадали улицы города.

Фото: последствия российских обстрелов Херсона (Telegram)

Напомним, утром 25 января в Херсоне во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы. Местные жители сообщали о "прилетах".

Также вчера оккупанты нанесли удары по трем гражданским объектам Херсона. В ОВА показали фото последствий вражеских атак.

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