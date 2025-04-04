Россия за ночь выпустила по Украине десятки дронов: сколько сбила ПВО

Россия в ночь на 4 апреля снова атаковала Украину дронами. Оккупанты выпустили 78 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Войска РФ выпустили по Украине дроны с четырех направлений - Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Курск. Атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Силы противовоздушной обороны сбили 42 дрона. ПВО работала на севере, востоке и в центре страны.
Еще 22 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий).
Этой ночью российская армия снова атаковала Харьков. В городе было зафиксировано семь попаданий во время атаки дронов. По данным местных властей, почти все удары пришлись на Новобаварский район Харькова, одно попадание было в Холодногорском районе по административному зданию, где не было людей.
По состоянию на утро количество жертв атаки в Харькове возросло до четырех, пострадали 35 человек.
Также под ударом врага были Днепропетровская и Запорожская области.
Враг направил беспилотники также на Киев. Попаданий в столице не было, но в Броварском районе Киевской области в результате атаки возникли пожары. Два человека получили ранения.
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