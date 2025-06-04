Россия недовольна посредничеством Турции: Зеленский объяснил почему

Российская делегация осталась недовольной турецким посредничеством в переговорах. Их неприязнь лишь усилилась после изменения формата выступлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Честно говоря, они не очень довольны турецким посредничеством. Как это происходило? При турецком посредничестве первая наша встреча в Стамбуле была... Во-первых, они выбросили американцев, поэтому на второй встрече в Стамбуле сильного представительства Америки не было, если сравнить, кто из Америки в тот раз и кто представлял сейчас - никто, это правда", - отметил Зеленский.
Он пояснил, что сначала все были конструктивно настроены, а потом увидели, что делают россияне.
"Далее... Турция предоставила слово российской стороне в первом Стамбуле. У меня нет претензий. И россияне начали длинную историческую памятку вплоть до Петра I в своем стиле, отнимая время, чтобы сказать, вели переговоры и вот вам обмен. Ок, все это пережили", - отметил президент.
В то же время он рассказал, что уже во время второй встречи турецкая сторона первой дала слово именно украинской делегации.
"На второй раз турецкая сторона первым нам дала слово и мы перешли к конкретике, к адженде. Россияне потом опять всех возвращали в исторический экскурс. Но что важно знать. Россияне согласно нашей информации очень недовольны поведением Турции. Понимаете, цари и боги", - подытожил президент.
Напомним, что в этот понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между делегациями Украины и России.
Как сообщил источник РБК-Украина, Россия через посредничество Турции передала Украине свой "меморандум", в котором изложена позиция Москвы относительно условий мира и возможного прекращения огня.
Стоит добавить, что американские чиновники выразили разочарование относительно этих условий перемирия. По данным ABC News, анонимные источники указывают, что выполнение таких требований является невыполнимым.
Ранее сегодня украинский президент обсудил несколько пунктов этого документа и подчеркнул, что уже первый пункт "меморандума" России является ультиматумом.
В целом Зеленский отверг "меморандум" РФ, охарактеризовав его как политический спам и пиар, направленный на внутреннюю аудиторию.
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