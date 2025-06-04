Россия недовольна посредничеством Турции: Зеленский объяснил почему

"Честно говоря, они не очень довольны турецким посредничеством. Как это происходило? При турецком посредничестве первая наша встреча в Стамбуле была... Во-первых, они выбросили американцев, поэтому на второй встрече в Стамбуле сильного представительства Америки не было, если сравнить, кто из Америки в тот раз и кто представлял сейчас - никто, это правда", - отметил Зеленский.

Он пояснил, что сначала все были конструктивно настроены, а потом увидели, что делают россияне.

"Далее... Турция предоставила слово российской стороне в первом Стамбуле. У меня нет претензий. И россияне начали длинную историческую памятку вплоть до Петра I в своем стиле, отнимая время, чтобы сказать, вели переговоры и вот вам обмен. Ок, все это пережили", - отметил президент.

В то же время он рассказал, что уже во время второй встречи турецкая сторона первой дала слово именно украинской делегации.

"На второй раз турецкая сторона первым нам дала слово и мы перешли к конкретике, к адженде. Россияне потом опять всех возвращали в исторический экскурс. Но что важно знать. Россияне согласно нашей информации очень недовольны поведением Турции. Понимаете, цари и боги", - подытожил президент.