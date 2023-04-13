Россия наняла для "охраны" ЗАЭС охотников и оленеводов из Якутии, - мэр Мелитополя

Россия нанимает для охраны Запорожской атомной станции охотников и оленеводов из Якутии. Однако они уже составляют списки эвакуации.
Как сообщает РБК-Украина , об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Он напомнил, что Россия после захвата ЗАЭС устраивает атомный шантаж, что может привести к атомной катастрофе.
"Вместо профессиональных атомщиков набрали неграмотный персонал. Не обеспечивают нормы эксплуатации АЭС - сообщается о взрыве мины, который, к счастью, не повредил важное оборудование", - пишет Федоров.
Кроме этого, россияне расставили по территории ЗАЭС свою технику и военных.
Как сообщалось, российские оккупанты теперь пройдут не только береговую линию и территорию возле Запорожской АЭС, но и другие участки вблизи Энергодара. Враг боится контрнаступления ВСУ.
Кроме того, оккупанты готовят предварительный план эвакуации из Запорожской атомной электростанции. Колаборантов и работников "Росатома" уже предупредили.
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