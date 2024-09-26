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Россия вряд ли применит ядерное оружие, заявления Путина являются тактикой сдерживания, - ISW

Фото: РФ не будет применять ядерное оружие против Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Заявления диктатора Владимира Путина о намерениях применить ядерное оружие являются попыткой сдержать страны Запада. Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине или где-либо в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете сослались на недавние угрозы Путина спровоцировать ядерную конфронтацию между Россией и странами Запада и объяснили их попыткой усилить контроль над принятием решения на Западе, а также стремлением не допустить, чтобы страны-партнеры разрешили ВСУ использовать западные вооружения для ударов по территории РФ.

Аналитики ISW не исключают, что Путин, вероятно, намерен вдохнуть новую жизнь в надоевшую информационную операцию Кремля по бряцанию "ядерной саблей" и вызвать новую волну паники среди западных политиков в особенно критический момент политических дискуссий о способности Украины применить предоставленное Западом оружие для ударов по РФ.

В отчете напомнили, что чиновники Кремля регулярно ссылаются на плохо завуалированные угрозы ядерного противостояния между Россией и Западом во время ключевых моментов западных политических дебатов о дальнейшей военной помощи Украине. В частности, эта тактика применяется во время нынешних дебатов о праве Украины использовать предоставленные Западом системы для нанесения дальних ударов по российским военным объектам. Целью является вызвать страх у тех, кто принимает решение.

"В ISW считают, что российское ядерное бряцание саблями является частью усилий Кремля по содействию сдерживанию Запада, а не свидетельством готовности России применить ядерное оружие. Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине или где-либо еще", - говорится в отчете.

Ядерные угрозы Кремля

За весь период полномасштабной войны России против Украины, российский диктатор Владимир Путин неоднократно угрожал применением ядерного оружия.

25 сентября состоялось заседание Совбеза, во время которого Путин заявил о внесении изменений в ядерную доктрину РФ.

В частности, он предложил применить ядерное оружие Россией даже в случае массированного старта самолетов стратегической или тактической авиации, крылатых ракет и даже беспилотников в сторону РФ, пересечения этим оружием российских границ, а также в случае агрессии против Беларуси.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс предостерег западных политиков от страха перед шаблонным бряцанием российским ядерным оружием.

Американские военные убеждены, что Россия не будет применять даже тактическое ядерное оружие, не говоря уже о стратегическом.

Подробнее о том, что такое ядерная доктрина, какие изменения анонсировал Путин и как на это реагирует Украина, - читайте в материале РБК-Украина.

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Ядерное оружие