Россия вряд ли применит ядерное оружие, заявления Путина являются тактикой сдерживания, - ISW

В отчете сослались на недавние угрозы Путина спровоцировать ядерную конфронтацию между Россией и странами Запада и объяснили их попыткой усилить контроль над принятием решения на Западе, а также стремлением не допустить, чтобы страны-партнеры разрешили ВСУ использовать западные вооружения для ударов по территории РФ.

Аналитики ISW не исключают, что Путин, вероятно, намерен вдохнуть новую жизнь в надоевшую информационную операцию Кремля по бряцанию "ядерной саблей" и вызвать новую волну паники среди западных политиков в особенно критический момент политических дискуссий о способности Украины применить предоставленное Западом оружие для ударов по РФ.

В отчете напомнили, что чиновники Кремля регулярно ссылаются на плохо завуалированные угрозы ядерного противостояния между Россией и Западом во время ключевых моментов западных политических дебатов о дальнейшей военной помощи Украине. В частности, эта тактика применяется во время нынешних дебатов о праве Украины использовать предоставленные Западом системы для нанесения дальних ударов по российским военным объектам. Целью является вызвать страх у тех, кто принимает решение.

"В ISW считают, что российское ядерное бряцание саблями является частью усилий Кремля по содействию сдерживанию Запада, а не свидетельством готовности России применить ядерное оружие. Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине или где-либо еще", - говорится в отчете.