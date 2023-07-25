Британская разведка охарактеризовала новую волну российских ударов по югу Украины

Россия с 18 июля 2023 года активизировала дальние удары по Одессе и другим районам юга Украины. В этих атаках использовалось необычное количество ракет AS-4 KITCHEN (Х-22) весом 5,5 тонн, изначально предназначенных для уничтожения авианосцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, повреждения коснулись нескольких зернохранилищ в Черноморском порту, к югу от Одессы, а также исторического центра города. Кроме того, 24 июля Россия нанесла удар беспилотниками-камикадзе по докам на реке Дунай, примерно в 200 метрах от румынской границы.

По данным британской разведки, в период с августа 2022 года по июнь 2023 года, когда еще действовала Черноморская зерновая инициатива, Россия в целом воздерживалась от нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры в южных портах.

"Поскольку России не удалось возобновить сделку, Кремль, вероятно, чувствует себя менее политически ограниченным и пытается нанести удары по целям в Одессе, поскольку считает, что Украина хранит военные активы в этих районах. С самого начала войны ударная кампания России характеризовалась плохой разведкой и неэффективным процессом нацеливания", - отмечают в Минобороны Британии.

Удары по Одессе

После выхода из "зерновой сделки" Россия почти каждую ночь атакует юг Украины. В частности, наносятся ракетные удары по Одессе и по области.

В частности, в ночь на 23 июля россияне нанесли ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. В результате атаки частично разрушено здание храма и крыша. Российская ракета попала в центральный алтарь.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в Одессе повреждены 57 памятников архитектуры.

Кроме того, российские войска в ночь на 24 июля атаковали речной порт Рени на Дунае, который находится вблизи границы с Румынией.

В результате удара беспилотника разрушен ангар, в котором хранилось зерно. Повреждены еще несколько резервуаров для других видов грузов, нанесены повреждения портовым объектам.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк заявила, что Одесса и другие города юга Украины готовятся к возможным очередным атакам врага.