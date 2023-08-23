Россия пытается заглушить Starlink в Украине, но безуспешно, - Пентагон

Россия пытается нарушить работу спутниковой связи Starlink в Украине. Однако попытки оккупантов пока безуспешны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Космическими силами США генерала Ченса Зальцмана в интервью The Washington Post.

Генерал заявил об уязвимости США в вопросе космической защиты. Поэтому в Пентагоне положили начало новой программе Proliferated Warfighter Space Architecture. В рамках проекта США запустят в космос на низкую околоземную орбиту тысячу спутников.

По словам командующего, спутники должны создать сетчатую сеть, которая обеспечит связью военных. Это в свою очередь даст преимущество США и позволит подготовиться в случае противостояния с Китаем.

Пентагон уже вывел на орбиту 10 подобных спутников в апреле 2023 года. Еще 18 аппаратов планируют вывести до конца года и 160 - в следующем году.

При этом Космические силы США изучают опыт Украины в использовании малых спутников Starlink. Зальцман отметил, что распространение такого массива является "намного более сложной проблемой".

"На самом деле мы наблюдаем последствия этого в Украине с помощью созвездия Starlink. Россияне пытаются его заглушить", - сказал генерал.

По его словам, попытки россиян безуспешны.

Starlink в Украине

Напомним, в начале полномасштабной войны компания Илона Маска предоставила Украине терминалы Starlink для обеспечения связи на фронте и в прифронтовых регионах. По последним данным, Украина получила 42 тысяч терминалов, которые передала компания SpaceX и партнеры Украины.

Ранее Илон Маск заявлял, что РФ может "убить" единую систему связи Starlink, работающую на украинском фронте. Также он предупреждал, что якобы может отключить терминалы из-за значительных затрат на их поддержание.

При этом, как сообщали западные СМИ, Пентагон решил приобрести для Украины терминалы Starlink, которые отключать Маск не сможет.

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