Пентагон купит для Украины терминалы Starlink, которые Маск отключать не сможет, - NYT

Министр обороны США Ллойд Остин одобрил сделку ведомства о приобретении сотен новых терминалов и услуг Starlink. Такое соглашение дает Пентагону контроль над установкой, где работает сигнал на территории Украины, и позволяет не опасаться его прерывания по желанию владельца компании SpaceX Илона Маска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По словам двух американских чиновников, знакомых со сделкой, речь идет о 400 - 500 таких терминалов Starlink, а одобрении соглашение глава Пентагона в июне.

Такие новые устройства будут выполнять "ключевые функции и определенные миссии". В публикации говорится о том, что сделано это было, вероятно, чтобы предоставить Украине специальные терминалы и услуги для выполнения конфиденциальных функций, которые Маск отключить не сможет.

В материале также отмечается, что Пентагон подтвердил контракты со Starlink, но отказался вдаваться в подробности.

В Штатах федеральное правительство является одним из крупнейших клиентов SpaceX, используя свои ракеты для миссий NASA и запуска военных спутников наблюдения. Как рассказал изданию источник, знакомый с дискуссиями, высокопоставленные чиновники Пентагона пытались посредничать в вопросах, связанных со Starlink, в частности с Украиной.

В статье также говорится о том, что еще 17 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в ходе телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли поднял тему Starlink.

Как рассказали изданию три источника, знакомых с разговором, Залужный отметил, что решения Украины на поле боя зависели от дальнейшего использования Starlink для связи, и страна хотела обеспечить доступ и обсудить, как покрыть стоимость услуги.

Напомним, что по данным американских СМИ, миллиардер Илон Маск отказал ВСУ в просьбе включить Starlink в районе временно оккупированного Крыма.

Starlink в Украине

В настоящее время в Украине более 42 тысяч терминалов Starlink используются военными, больницами, предприятиями и гуманитарными организациями. Во время российских бомбардировок в прошлом году, которые привели к массовым отключениям электроэнергии, государственные органы Украины обратились к Starlink, чтобы работа сети не прерывалась.

В октябре 2022 года компания SpaceX попросила Пентагон взять на себя финансирование правительственного и военного использования Украиной спутниковой системы Starlink.

По подсчетам SpaceX, расходы бы составили свыше 120 млн долларов.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявлял, что РФ может "убить" единственную работающую на украинском фронте систему связи Starlink.