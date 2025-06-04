Россия пытается расширить наступление на Сумщине: в ГПСУ рассказали подробности

Российские войска продолжают пытаться продвинуться вглубь территории Сумской области, применяя тактику малых штурмовых групп пехоты.
Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченкопо во время брифинга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
По его словам, враг не использует бронетехнику, зато активно привлекает пехоту, которая передвигается на квадроциклах и мотоциклах.
Цель - быстро прорываться вглубь украинской территории, закрепляться и ждать подкрепления.
"Если раньше такая тактика наблюдалась только в направлении населенных пунктов Басовка и Журавка, то в последнее время фиксируется расширение направлений, на которых враг пытается продвигаться малыми штурмовыми группами - в частности, в направлении населенных пунктов Веселовка и Владимировка", - пояснил Демченко.
Он подчеркнул, что линия активных боевых действий на этом направлении остается ограниченной, учитывая общую протяженность границы в области - более 550 км.
В то же время, именно на Сумщине фиксируется больше всего попыток проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп.
"Диверсанты действуют, как правило, или на севере Сумской области - ближе к Черниговщине, или южнее - ближе к Харьковщине. Но больше всего попыток захода ДРГ фиксируется именно в пределах границы по Сумской области", - добавил спикер ГПСУ.
Напомним, что по информации Washington Post, масштабное наступление будет сосредоточено в восточной части Донецкой области. И это лето может стать для Владимира Путина последним шансом на большое наступление, отмечает издание.
Представитель США сказал CNN, что вероятное наступление будет направлено на завоевание большей территории на востоке Украины.
Российский диктатор Владимир Путин 22 мая заявил о планах захватить часть территории Украины на границе.
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