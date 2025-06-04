Россия пытается расширить наступление на Сумщине: в ГПСУ рассказали подробности

По его словам, враг не использует бронетехнику, зато активно привлекает пехоту, которая передвигается на квадроциклах и мотоциклах.

Цель - быстро прорываться вглубь украинской территории, закрепляться и ждать подкрепления.

"Если раньше такая тактика наблюдалась только в направлении населенных пунктов Басовка и Журавка, то в последнее время фиксируется расширение направлений, на которых враг пытается продвигаться малыми штурмовыми группами - в частности, в направлении населенных пунктов Веселовка и Владимировка", - пояснил Демченко.

Он подчеркнул, что линия активных боевых действий на этом направлении остается ограниченной, учитывая общую протяженность границы в области - более 550 км.

В то же время, именно на Сумщине фиксируется больше всего попыток проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп.

"Диверсанты действуют, как правило, или на севере Сумской области - ближе к Черниговщине, или южнее - ближе к Харьковщине. Но больше всего попыток захода ДРГ фиксируется именно в пределах границы по Сумской области", - добавил спикер ГПСУ.