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Россия пытается разъединить Украину по Днепру и усложнить жизнь людей, - Зеленский

22:48 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Российские оккупанты компанией ударов по мостам и энергетике пытаются разъединить Украину по Днепру, а также усложнить украинцам жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что провел Ставку при участии представителей прифронтовых регионов, мэра Киева, чиновников и военного командования.

"Мы подробно обсудили проблемы, с которыми сталкиваются области, города и громады из-за российских ударов, в том числе вызовы, связанные с российской операцией против мостов и энергосети. Россия пытается разъединить Украину по Днепру и максимально усложнить жизнь людей в наших городах и селах", - рассказал президент.

Он подчеркнул, что Украина еженедельно обновляет меры противодействия и подчеркнул важность эффективной работы над защитой людей центрального и местного уровней власти.

Дополнительная помощь от ЕС

Зеленский сообщил, что Украина получит дополнительную помощь от Евросоюза - параметры этой поддержки готовит премьер-министр Сергей Корецкий вместе с представителями Еврокомиссии.

"Речь идет, в частности, об усилении логистики и транспортных перевозок, которые Россия пытается заблокировать, поддержку энергетики и обеспечении способности украинцев пройти эту зиму", - отметил глава государства.

Напомним, сегодня утром российские оккупанты атаковали Одессу, ударив по объекту инфраструктуры. В результате обстрела погибли три человека, еще один человек получил ранения.

Кроме того, в результате атаки беспилотника погиб работник Запорожской атомной электростанции. Это уже второй случай гибели сотрудника ЗАЭС за последние несколько дней.

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