Россия пытается усилить экономическое сотрудничество с Ираном, - ISW
В понедельник, 30 сентября, премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Иран. Целью визита является углубление экономического сотрудничества между государствами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В частности, Мишустин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и выразил ожидания, что Россия и Иран подпишут ожидаемое всеобъемлющее соглашение о стратегическом сотрудничестве на предстоящем саммите организации БРИКС, запланированном на 22-24 октября в Казани (Татарстан).
Глава российского правительства также встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Реза Арефом, чтобы обсудить возможности для российских инвестиций в "различные сферы" в Иране. Также Мишустин встретился с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнеджадом.
По словам посла Ирана в России Казема Джалали, визит Мишустина в Иран будет особенно сосредоточен на развитии торгово-экономических связей между двумя странами.
Российские и иранские официальные лица, скорее всего, рассматривают расширенное экономическое и финансовое сотрудничество, как необходимый компонент общих интенсификаций в российско-иранских отношениях.
Партнерство Ирана с Россией
Иран является одним из союзников России и оказывает режиму Владимира Путина военную поддержку. В частности, Тегеран еще в 2022 году передал Москве дроны-камикадзе "Шахед", которыми россияне почти ежедневно атакуют Украину. Также иранские специалисты наладили производство дронов на территории РФ.
На прошлой неделе президент США Джо Байден призвал прекратить сотрудничество России с Ираном, а также Китаем и КНДР для установления мира в Украине.
В начале сентября Тегеран передал Москве крупную партию баллистических ракет. В ответ США ввели санкции против ближневосточной страны.
Впоследствии президент Ирана заявил, что его страна якобы не одобряла российскую агрессию против Украины. Таким образом он пытается ослабить американские санкции.
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