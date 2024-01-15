Россия пытается получить боеприпасы от Китая, - Скибицкий

Россия завозит через территорию Китая большинство компонентов для своего оружия, в том числе производства других стран. Кроме того, Москва хочет получить китайские боеприпасы.

Об этом представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий сказал в интервью РБК-Украина .

"Россия пыталась и пытается получить от Китая боеприпасы. Она также пытается получить снаряды и от других стран, где осталось советское вооружение, в том числе от стран Центральной Азии", - сказал он.

По его словам, большинство - почти 80% комплектующих, особенно электроника - заходит в Россию через территорию Китая. Притом, в большинстве случаев они даже не китайского производства, а других стран мира.

"Просто Китай не присоединился к международным санкциям, поэтому для россиян не составляет острой проблемы - закупить и завезти необходимые компоненты через Китай или через другие государства. Создано много разных совместных предприятий, появляющихся на неделю фирм, делают какие-то закупки, а затем исчезают", - добавил Скибицкий.

Враждебная страна

Напомним, по данным опроса группы "Рейтинг", в 2023 году отношение украинцев к Китаю ухудшилось: 34% оценили Китай как враждебную страну, 52% как нейтральную.

В 2023 году китайский режим выдвинул так называемый "мирный план", предусматривающий оккупацию Россией захваченной части территории Украины. Пекин заявляет о поддержке Кремля, а китайский диктатор Си Цзиньпин приезжал к Владимиру Путин, на арест которого Международный уголовный суд выдал ордер. Кроме того, в октябре Путина принимали в Пекине.

По итогам 2023 года товарооборот Китая с Россией вырос на 26% до рекордных 240 млрд долларов.